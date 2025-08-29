ԱԺ նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյան
- 08.09.2025 - 14:00-16:00,
ԱԺ նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյան - 19.09.2025 - 14:00-16:00:
1. Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողով - 02.09.2025 -10:00-12:00,
2. Տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողով - 03.09.2025 - 15:00-17:00,
3. Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողով - 05.09.2025 - 11:00-13:00,
4. Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողով - 12.09.2025 - 11:00-13:00,
5. Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողով - 15.09.2025 - 11:00-13:00,
6. Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողով - 16.09.2025 - 11:00-13:00,
7. Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողով - 17.09.2025 - 10:00-12:00,
8. Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողով - 23.09.2025 - 10:00-12:00,
9. Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողով - 23.09.2025 - 15:00-17:00,
10. Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողով - 25.09.2025 - 11:00-13:00,
11. Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողով - 25.09.2025 - 15:00-17:00,
12. Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողով - 26.09.2025 - 15:00-17:00:
Ընդունելությանը հերթագրվելու համար զանգահարել (374-10) 506050, (374-11) 506050, 87-88 հեռախոսահամարներով: Խնդրում ենք ներկայանալ անձը հաստատող փաստաթղթով: