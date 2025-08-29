National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
29.08.2025
Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները կգործեն ԿԳՄՍ նախարարության լիազորությամբ
Օրենսդրական փաթեթը վերաբերում է հանրակրթության ոլորտում  լիազոր մարմնի սահմանմանը: Այս փոփոխությամբ նախատեսում ենք, որ մեր հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները կունենան մեկ լիազոր մարմին, որը ԿԳՄՍ նախարարությունն է: Այսինքն, ըստ էության, մեր երկրում բոլոր դպրոցներն անցում են կատարելու դեպի նախարարության  լիազորությամբ գործելուն: Այս մասին ասել է ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանն ԱԺ գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ օգոստոսի 29-ի նիստում:

Հանձնաժողովն առաջին ընթերցմամբ քննարկել է ««Կրթության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը՝ կից օրենսդրական փաթեթով:

Նախարարը հավելել է, որ այս փոփոխությունը վերաբերելու է 1343 ուսումնական հաստատության, որոնցից նախարարությունը ներկայում համակարգում է ընդամենը 123-ի գործունեությունը:

Ակնկալվում է, որ հանրակրթական դպրոցների կենտրոնացված կառավարման անցնելու գործընթացը կնպաստի ոլորտային բազմաթիվ  խնդիրների լուծմանը, այդ թվում՝ կրթության զարգացման ռազմավարական ծրագրի իրականացման եւ վերլուծությունների արդյունավետության բարձրացմանը, բարեփոխումների իրականացման միասնական ուղերձների եւ մոտեցումների պահպանմանը, կառավարման եւ գործառույթների ապակենտրոնացման մեկնարկին, դպրոցների ինքնավարության կարողությունների զարգացմանը եւ այլն: Նախարարը պատասխանել է պատգամավորների հարցերին:

Պատգամավոր Ջուլիետա Ազարյանը նախարարից հետաքրքրվել է, թե որ դպրոցներին է վերաբերում ուսումնական գործընթացի ժամի փոփոխությունը, ըստ որի՝ դասերը պետք է սկսվեն ժամը  08:15-ին, ինչին ի պատասխան՝ Ժաննա Անդրեասյանը պարզաբանել է, որ փոփոխությունը վերաբերում է բացառապես Երեւանի դպրոցներին: Նախարարը նաեւ նշել է, որ հանրապետության մյուս մարզերում դասերը սկսվում են ժամը 09:00-ից:

Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել օրենսդրական փաթեթին: Այն նախատեսվում է ընդգրկել Ազգային ժողովի ութերորդ գումարման տասներորդ նստաշրջանի օրակարգի նախագծում:

29.08.2025
Հանձնաժողովում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել եւ դրական եզրակացություն են ստացել մի շարք նախագծեր
ՀՀ ԱԺ գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ օգոստոսի 29-ի նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել են մի շարք նախագծեր: «Բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին» եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը ներկայացրել է ՀՀ կրթության, գիտութ...
29.08.2025
Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը:   ...
