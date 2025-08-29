National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
Armenian Russian English French
   
ԱԺ Նախագահ  |   Պատգամավորներ  |   ԱԺ խորհուրդ  |   Հանձնաժողովներ  |   Խմբակցություններ  |   Աշխատակազմ  |   Բյուջետային գրասենյակ  |   Օրենսդրություն   |   Նախագծեր  |   Նիստեր  |   Լուրեր   |   Արտաքին հարաբերություններ  |   Գրադարան  |   Ընտրողների հետ կապեր  |   Մրցութային խորհուրդ  |   Հղումներ
Այսօր խորհրդարանում
Ճեպազրույցներ
Ասուլիսներ
Հարցազրույցներ
Արխիվ
29.8.2025

Երկ Երք Չրք Հնգ Ուր Շբթ Կիր
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Բաժանորդագրություն
Ձեր էլ. փոստի հասցեն`

Հայաստանի
մասին
Խորհրդարանի
մասին
Հայաստանի
Հանրապետության
Սահմանադրություն
Ազգային ժողովի կանոնակարգ
  
29.08.2025
Հանձնաժողովում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել եւ դրական եզրակացություն են ստացել մի շարք նախագծեր
1 / 3

ՀՀ ԱԺ գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ օգոստոսի 29-ի նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել են մի շարք նախագծեր:

«Բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին» եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը ներկայացրել է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը: Օրենքների նախագծերի փաթեթի ընդունմամբ կկարգավորվեն Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն կրթության եւ գիտության համակարգում իրավական, կազմակերպական եւ ֆինանսական հարցերի հետ կապված հարաբերությունները, ինչպես նաեւ կսահմանվեն բարձրագույն կրթության եւ գիտության ոլորտներում պետական քաղաքականության ձեւավորման ու իրականացման սկզբունքները:

Նախարարը շնորհակալություն է հայտնել գլխադասային հանձնաժողովին արդյունավետ համագործակցության համար: Նշվել է, որ առաջինից երկրորդ ընթերցում ընկած ժամանակահատածում շուրջ 128՝ իրավական տեխնիկային վերաբերող եւ խմբագրական բնույթի առաջարկներ են եղել, որոնց գրեթե մեծ մասն ընդունվել է: Նախարարն առանձնացրել է, մասնավորապես, Զարուհի Բաթոյանի ներկայացրած առաջարկների փաթեթը, որը վերաբերում է հատկապես «Բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին» օրենքում ներառականությանն ու մատչելիությանն ուղղված կարգավորումների լավարկմանը: Նշվել է, որ դրանք մեծամասամբ ընդունվել են: Ընդգծվել է գիտական գործունեության սահմանմանը վերաբերող փոփոխությունների կարեւորությունը:

Հանձնաժողովի նախագահ Սիսակ Գաբրիելյանը տեղեկացրել է, որ վերջին երկու ամիսների ընթացքում նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ բազմաթիվ քննարկումներ են տեղի ունեցել շահագրգիռ կողմերի հետ, ստացվել են մեծաքանակ առաջարկներ, որոնց գրեթե մեծ մասն ընդունվել է:

Ժաննա Անդրեասյանը պատասխանել է պատգամավորների հարցերին՝ ներկայացնելով պարզաբանումներ օրենքների նախագծերի փաթեթի անցումային դրույթների բաժնի, լիցենազավորման նոր կարգավորումների կիրարկման ժամկետների վերաբերյալ:

Լրամշակված օրենքների նախագծերի փաթեթը ստացել է դրական եզրակացություն:

Հանձնաժողովը երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել է նաեւ «Մշակութային աճուրդների կազմակերպման մասին» օրենքի եւ կից օրենքներում լրացումներ նախատեսող օրենսդրական փաթեթը: Նախատեսվում է խթանել ստեղծարար ոլորտներում ներդրումային հոսքերը, նպաստել ժամանակակից արվեստագետների հանրայնացմանն ու ֆինանասական ինքնաբավությանը, կանխարգելել մշակութային ժառանգության ապօրինի տեղաշարժերը, զարգացնել միջազգային համագործակցությունը՝ մասնավորապես ապահովելով միջազգային հեղինակավոր աճուրդի տների ներգրավումը հայկական շուկա:

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի տեղակալ Ալֆրեդ Քոչարյանի խոսքով նախաձեռնությամբ սահմանվում են մշակութային աճուրդների կազմակերպման ու անցկացման ընթացակարգերը:

Հիմնական փոփոխությունները՝ կից:

Զեկուցողի խոսքով փաթեթը լրամշակվել է պատգամավորների առաջարկների եւ դիտարկումների հիման վրա: Կառավարության ներկայացուցիչը հիշեցրել է, որ գործունեությունը ենթակա է լիցենզավորման:

Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել օրինագծերի փաթեթին:

29.08.2025
Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները կգործեն ԿԳՄՍ նախարարության լիազորությամբ
Օրենսդրական փաթեթը վերաբերում է հանրակրթության ոլորտում  լիազոր մարմնի սահմանմանը: Այս փոփոխությամբ նախատեսում ենք, որ մեր հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները կունենան մեկ լիազոր մարմին, որը ԿԳՄՍ նախարարությունն է: Այսինքն, ըստ էության, մեր երկրում բոլոր դպրոցներն անցում են կատարելու դեպ...
29.08.2025
Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը:   ...
ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS
|   azdararir.am
Ձեւավորումը`
ZOOM GRAPHICS
WWW.ZOOM.AM
Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երեւան, 0095
Մարշալ Բաղրամյան 19

webmaster@parliament.am
Տեղեկատու` 8788, (374-11) 506050, (374-10) 506050
Տեղեկատվության ազատության պատասխանատու Տիգրան Հակոբյան