ՀՀ ԱԺ գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ օգոստոսի 29-ի նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել են մի շարք նախագծեր:
«Բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին» եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը ներկայացրել է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը: Օրենքների նախագծերի փաթեթի ընդունմամբ կկարգավորվեն Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն կրթության եւ գիտության համակարգում իրավական, կազմակերպական եւ ֆինանսական հարցերի հետ կապված հարաբերությունները, ինչպես նաեւ կսահմանվեն բարձրագույն կրթության եւ գիտության ոլորտներում պետական քաղաքականության ձեւավորման ու իրականացման սկզբունքները:
Նախարարը շնորհակալություն է հայտնել գլխադասային հանձնաժողովին արդյունավետ համագործակցության համար: Նշվել է, որ առաջինից երկրորդ ընթերցում ընկած ժամանակահատածում շուրջ 128՝ իրավական տեխնիկային վերաբերող եւ խմբագրական բնույթի առաջարկներ են եղել, որոնց գրեթե մեծ մասն ընդունվել է: Նախարարն առանձնացրել է, մասնավորապես, Զարուհի Բաթոյանի ներկայացրած առաջարկների փաթեթը, որը վերաբերում է հատկապես «Բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին» օրենքում ներառականությանն ու մատչելիությանն ուղղված կարգավորումների լավարկմանը: Նշվել է, որ դրանք մեծամասամբ ընդունվել են: Ընդգծվել է գիտական գործունեության սահմանմանը վերաբերող փոփոխությունների կարեւորությունը:
Հանձնաժողովի նախագահ Սիսակ Գաբրիելյանը տեղեկացրել է, որ վերջին երկու ամիսների ընթացքում նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ բազմաթիվ քննարկումներ են տեղի ունեցել շահագրգիռ կողմերի հետ, ստացվել են մեծաքանակ առաջարկներ, որոնց գրեթե մեծ մասն ընդունվել է:
Ժաննա Անդրեասյանը պատասխանել է պատգամավորների հարցերին՝ ներկայացնելով պարզաբանումներ օրենքների նախագծերի փաթեթի անցումային դրույթների բաժնի, լիցենազավորման նոր կարգավորումների կիրարկման ժամկետների վերաբերյալ:
Լրամշակված օրենքների նախագծերի փաթեթը ստացել է դրական եզրակացություն:
Հանձնաժողովը երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել է նաեւ «Մշակութային աճուրդների կազմակերպման մասին» օրենքի եւ կից օրենքներում լրացումներ նախատեսող օրենսդրական փաթեթը: Նախատեսվում է խթանել ստեղծարար ոլորտներում ներդրումային հոսքերը, նպաստել ժամանակակից արվեստագետների հանրայնացմանն ու ֆինանասական ինքնաբավությանը, կանխարգելել մշակութային ժառանգության ապօրինի տեղաշարժերը, զարգացնել միջազգային համագործակցությունը՝ մասնավորապես ապահովելով միջազգային հեղինակավոր աճուրդի տների ներգրավումը հայկական շուկա:
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի տեղակալ Ալֆրեդ Քոչարյանի խոսքով նախաձեռնությամբ սահմանվում են մշակութային աճուրդների կազմակերպման ու անցկացման ընթացակարգերը:
Հիմնական փոփոխությունները՝ կից:
Զեկուցողի խոսքով փաթեթը լրամշակվել է պատգամավորների առաջարկների եւ դիտարկումների հիման վրա: Կառավարության ներկայացուցիչը հիշեցրել է, որ գործունեությունը ենթակա է լիցենզավորման:
Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել օրինագծերի փաթեթին: