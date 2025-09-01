Սեպտեմբերի 2-ին` ժամը 10:00-ին, 114 սրահում կկայանա Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը:
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա սեպտեմբերի 5-ին` ժամը 12:30-ին, 214 սրահում:
Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը կգումարվի սեպտեմբերի 4-ին` ժամը 10:00-ին, 314 սրահում:
Սեպտեմբերի 3-ին` ժամը 11:00-ին, 314 սրահում տեղի կունենա
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի
նիստը:
Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա սեպտեմբերի 3-ին` ժամը 12:00-ին, 414 սրահում:
Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի
նիստը տեղի կունենա սեպտեմբերի 3-ին՝ ժամը 15:00-ին, 114 դահլիճում:
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը կկայանա սեպտեմբերի 5-ին` ժամը 11:00-ին, 414 սրահում: