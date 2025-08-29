National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
29.8.2025

29.08.2025
ՀՀ ԱԺ մշտական հանձնաժողովների նիստերի անցկացման ժամանակացույց
Սեպտեմբերի 1-ին` ժամը 11:00-ին, 114 սրահում կհրավիրվի  Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի   նիստը:

Սեպտեմբերի 2-ին` ժամը 10:00-ին, 114 սրահում կկայանա Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը:

Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա սեպտեմբերի 2-ին` ժամը 12:00-ին, 214 սրահում:

Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը կգումարվի սեպտեմբերի 2-ին` ժամը 11:00-ին, 314 սրահում:

Սեպտեմբերի 3-ին` ժամը 11:00-ին, 314 սրահում տեղի կունենա Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը:

Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա սեպտեմբերի 3-ին` ժամը 12:00-ին, 414 սրահում: 

Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը կկայանա սեպտեմբերի 5-ին` ժամը 11:00-ին, 414 սրահում:

29.08.2025
Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները կգործեն ԿԳՄՍ նախարարության լիազորությամբ
Օրենսդրական փաթեթը վերաբերում է հանրակրթության ոլորտում  լիազոր մարմնի սահմանմանը: Այս փոփոխությամբ նախատեսում ենք, որ մեր հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները կունենան մեկ լիազոր մարմին, որը ԿԳՄՍ նախարարությունն է: Այսինքն, ըստ էության, մեր երկրում բոլոր դպրոցներն անցում են կատարելու դեպ...
29.08.2025
Հանձնաժողովում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել եւ դրական եզրակացություն են ստացել մի շարք նախագծեր
ՀՀ ԱԺ գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ օգոստոսի 29-ի նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել են մի շարք նախագծեր: «Բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին» եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը ներկայացրել է ՀՀ կրթության, գիտութ...
29.08.2025
Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը:   ...
