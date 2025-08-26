Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովը նիստ կգումարի օգոստոսի 29-ին` ժամը 11:00-ին, 414 սրահում:
Սեպտեմբերի 2-ին` ժամը 10:00-ին, 114 սրահում կկայանա Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը:
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա սեպտեմբերի 2-ին` ժամը 12:00-ին, 214 սրահում:
Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը կգումարվի սեպտեմբերի 2-ին` ժամը 11:00-ին, 314 սրահում:
Սեպտեմբերի 3-ին` ժամը 11:00-ին, 314 սրահում տեղի կունենա Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը:
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի
նիստը կկայանա սեպտեմբերի 5-ին` ժամը 11:00-ին, 414 սրահում: