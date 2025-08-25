National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
25.08.2025
Մեկնարկել են «Երիտասարդական խորհրդարան» ծրագրի 2025 թ. աշխատանքները
1 / 12

ՀՀ Ազգային ժողովը ՄԱԶԾ «Խթանելով Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի արձագանքման կարողությունները, արդյունավետությունը, թափանցիկությունն ու ներառականությունը» ծրագրի հետ համատեղ արդեն երկրորդ տարին է, ինչ իրականացնում է «Երիտասարդական խորհրդարան» ծրագիրը:

Օգոստոսի 25-ին խորհրդարանում մեկնարկել են «Երիտասարդական խորհրդարան» ծրագրի՝ 2025 թվականի աշխատանքները:

«Ձեւավորել է համագործակցության մի նոր հարթակ երիտասարդության համար, որտեղ Ազգային ժողովի աշխատակազմի փորձագետները, ԱԺ քարտուղարության աշխատակիցները, միջազգային գործընկերների աջակցությամբ, մասնակիցներին ներկայացնում են օրենսդիրի գործունեությունը, օրենսդրական մեխանիզմներն ու գործիքակազմը»,- ողջունելով երիտասարդ խորհրդարանականներին՝ ասել է ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Հեղինե Խաչիկյանը:

ՀՀ ԱԺ նախագահի խորհրդական Աշխեն Հայրապետյանը, ընդգծելով իրականացվող ծրագրերի կարեւորությունը, երիտասարդներին առաջարկել է պատասխանատվությամբ, պարտաճանաչությամբ օգտվել ընձեռված հնարավորությունից եւ օրինաստեղծ գործունեության մասնակից դառնալ: Նա հաջողություն է մաղթել երիտասարդներին:

«Դուք ունեք բացառիկ հնարավորություն երիտասարդների ձայնը լսելի դարձնել Ազգային ժողովում, լիարժեք օգտագործեք այդ հնարավորությունը»,- դիմելով երիտասարդներին՝ նշել է ՄԱԶԾ խորհրդարանական ծրագրի համակարգող Ռուզաննա Հայրապետյանը:

2025 թվականի Երիտասարդական խորհրդարանի 34 անդամներին ողջունել են նաեւ նախորդ տարվա Երիտասարդական խորհդարանի նախագահն ու փոխնախագահները: Նշվել է, որ այս հարթակը մեծ հնարավորություններ է ընձեռում մասնակցելու երկրի զարգացմանն ուղղված գործընթացներին, ինչպես նաեւ ձեռք բերելու փորձառություն, զարգացնելու հաղորդակցման, հանրային ելույթի, բանակցությունների հմտությունները: Նրանք երիտասարդներին խորհուրդ են տվել չհանձնվել, հավատալ սեփական ուժերին, հավատարիմ մնալ սեփական արժեքներին եւ սկզբունքներին՝ խոստանալով աջակցել օրինաստեղծ գործունեությանն ու իրականացնել նախանշված ծրագրերը: «Երիտասարդական խորհրդարան» ծրագրի շրջանակում ձեւավորվել են 3՝ Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի, Աշխատանքի եւ սոցիալական ու Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովներ: Հանձնաժողովների աշխատանքներին երիտասարդներն ինքնաառաջադրվել են ըստ նախասիրությունների: Հանձնաժողովներում երիտասարդները ծանոթացել են աշխատանքներին, պրոֆիլային գործունեությանը, ինչպես նաեւ ընտրվել են համապատասխան հանձնաժողովների նախագահներ եւ փոխնախագահներ:

ՄԱԶԾ «Խթանելով ՀՀ ԱԺ արձագանքման կարողությունները, արդյունավետությունը, թափանցիկությունն ու ներառականությունը» ծրագիրը ֆինանսավորվում է Շվեդիայի եւ Կանադայի կառավարությունների, ինչպես նաեւ ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից:

25.08.2025
ՀՀ ԱԺ նախագահի հայտարարությունը ՀՀ ԱԺ պատգամավոր Արեն Մկրտչյանի հրաժարականի դիմումի մասին
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 155-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավոր Արեն Մկրտչյանը  2025 թվականի օգոստոսի 25-ին հրաժարականի դիմում է ներկայացրել: «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 155-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն...
