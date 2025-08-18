National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
Armenian Russian English French
   
ԱԺ Նախագահ  |   Պատգամավորներ  |   ԱԺ խորհուրդ  |   Հանձնաժողովներ  |   Խմբակցություններ  |   Աշխատակազմ  |   Բյուջետային գրասենյակ  |   Օրենսդրություն   |   Նախագծեր  |   Նիստեր  |   Լուրեր   |   Արտաքին հարաբերություններ  |   Գրադարան  |   Ընտրողների հետ կապեր  |   Մրցութային խորհուրդ  |   Հղումներ
Այսօր խորհրդարանում
Ճեպազրույցներ
Ասուլիսներ
Հարցազրույցներ
Արխիվ
18.8.2025

Երկ Երք Չրք Հնգ Ուր Շբթ Կիր
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Բաժանորդագրություն
Ձեր էլ. փոստի հասցեն`

Հայաստանի
մասին
Խորհրդարանի
մասին
Հայաստանի
Հանրապետության
Սահմանադրություն
Ազգային ժողովի կանոնակարգ
  
18.08.2025
Խորհրդարանում մեկնարկել է «Ամառային դպրոց» 4-րդ ծրագիրը
1 / 21

Ծրագիրը ոչ միայն կուղղորդի մասնագիտական որոշումների կայացման հարցում, այլեւ կզարգացնի ձեր՝ երիտասարդներիդ, քաղաքացիական ակտիվությունը. այս մասին ասել է ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի ղեկավար-գլխավոր քարտուղար Դավիթ Առաքելյանը՝ խորհրդարանում ողջունելով «Ամառային դպրոց» 4-րդ ծրագրի մասնակիցներին:

Դավիթ Առաքելյանն աշակերտներին հորդորել է հնարավորինս արդյունավետ օգտագործել «Ամառային դպրոցի» ընձեռած հնարավորությունները: Նա անդրադարձել է ծրագրին, ապա ներկայացրել ԱԺ աշխատակազմի գործառույթները:

Արդեն չորրորդ տարին է՝ Հայաստանի Ազգային ժողովում անցկացվում է «Ամառային դպրոց» ծրագիրը, որի նպատակն է ՀՀ մարզերի եւ Երեւանի ավագ դպրոցների աշակերտներին ծանոթացնել օրենսդիր մարմնի կառուցվածքին եւ գործունեության հիմնական գործառույթներին:

Այս տարի ծրագրին մասնակցելու հայտ էր ներկայացրել հանրապետության մարզերի եւ մայրաքաղաքի դպրոցների 350 աշակերտ, որոնցից 55-ը հաղթահարել է մրցութային փուլն ու այսօր արդեն խորհրդարանում է:

Երկշաբաթյա հագեցած եւ բովանդակալից ծրագրի շրջանակում աշակերտները կհանդիպեն պատգամավորների, ՀՀ բարձրաստիճան պաշտոնյաների եւ ԱԺ աշխատակազմի բնականոն գործունեությունն ապահովող ստորաբաժանումների ղեկավարների հետ:

Օգոստոսի 18-ին մեկնարկած ծրագրի մասնակիցների հետ հանդիպել են նաեւ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանն ու ԱԺ գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սիսակ Գաբրիելյանը:

Նրանք անդրադարձել են մեր երկրում կրթության գաղափարախոսական հենքին, ռազմավարությանը, զարգացման ծրագրերին, ոչ ֆորմալ կրթական ծրագրերի ընդլայնմանը, ավագ դպրոցներում ուսումնական ծրագրերի արդյունավետության բարձրացմանն ու այլ թեմաների: Բանախոսները պատասխանել են աշակերտների հնչեցրած բազմաթիվ հարցերին:

Այնուհետեւ պատանիները շրջել են խորհրդարանում, եղել Ազգային ժողովի թանգարանում ու գրադարանում:

ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS
|   azdararir.am
Ձեւավորումը`
ZOOM GRAPHICS
WWW.ZOOM.AM
Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երեւան, 0095
Մարշալ Բաղրամյան 19

webmaster@parliament.am
Տեղեկատու` 8788, (374-11) 506050, (374-10) 506050
Տեղեկատվության ազատության պատասխանատու Տիգրան Հակոբյան