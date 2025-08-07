Արման Եղոյանն անդրադառնում է իր ղեկավարած հանձնաժողովի կողմից ընդունված առանցքային այն նախագծերին, որոնք կարեւոր դեր ունեն մեր երկրի արտաքին քաղաքականությունում:
Մանրամասները՝ տեսանյութում:
07.08.2025
Հայաստանն այսօր միջազգային հեղինակավոր կառույցների կողմից ընկալվում է որպես եվրոպական արժեքներ կրող երկիր. Արման Եղոյան
