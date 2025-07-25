ՀՀ ԱԺ պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի օրենսդրական աշխատանքներն ընթանում են բացառապես երկրի ուժային կառույցների հետ փոխգործակցությամբ:
Մանրամասները` տեսանյութում:
25.07.2025
Ռազմարդյունաբերության ոլորտում Հայաստանն ասելիք ունի. այս եւ այլ ուղղություններին անդրադառնում է Անդրանիկ Քոչարյանը
