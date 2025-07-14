National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
Քննարկվել են ՀՀ-ԵՄ Համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի կիրարկման գործընթացին վերաբերող հարցեր
ՀՀ ԱԺ եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Մերի Գալստյանը հուլիսի 14-ին հանդիպել է ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ Ավագ Ավանեսյանի եւ նախարարության ներկայացուցիչ Սերգեյ Շահնազարյանի հետ:

Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստան-Եվրոպական միություն Համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի (CEPA) կիրարկման գործընթացին վերաբերող հարցեր:

Մերի Գալստյանը, ներկայացնելով հանդիպման 3 հիմնական նպատակները, նշել է, որ ԱԺ եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի գլխավոր մանդատն է CEPA-ի արդյունավետ կիրարկումը խորհրդարանական վերահսկողության շրջանակում, ինչպես նաեւ դրա հանրային հաղորդակցության բարձրացմանը նպաստելը: Այս համատեքստում նա կարեւորել է նաեւ համաձայնագրի կիրարկման գործընթացում առաջացած խնդիրների վերհանումը եւ մատնանշել դրանց լուծման տարբերակները:

Ֆինանսների փոխնախարար Ավագ Ավանեսյանը մանրամասն ներկայացրել է համաձայնագրից բխող գնումների արդյունավետության եւ թափանցիկությանն ուղղված  բարեփոխումները, մասնավորապես` էլեկտրոնային գնումների թվայնացման, թվային հարթակի ներդրման գործընթացը: «E-Procurement» էլեկտրոնային հարթակի մշակման եւ գործարկման նպատակով պետական գնումների արդյունքներն արդեն ամփոփվելու են այս տարվա հուլիսին, իսկ թվային հարթակի նախնական գործարկումը մրցույթի ամփոփումից հետո մեկ տարվա ընթացքում: Պետական գնումների ոլորտում իրականացվել եւ իրականացվում են մի շարք բարեփոխումներ դրանց թափանցիկության բարձրացման, կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման, բողոքարկման, հավասար հնարավորությունների ապահովման, շահերի բախման բացահայտման ընթացակարգերի լավարկման ուղղությամբ: Նախորդ տարիների համեմատ աննախադեպ նվազել է մեկ անձից գնումների քանակը ներդրված կանխարգելիչ միջոցառումների շնորհիվ: Կարեւորվել է պետական գնումների արդյունքում մատուցվող ծառայությունների որակի անկախ վերահսկման գործառույթի կարեւորությունը: Այս գործընթացում էական է քաղաքացիական հասարակության մասնակցությունը:

Անդրադարձ է կատարվել գնումների ոլորտում առաջացած խնդիրներին, օրենսդրական դաշտում կատարված բարեփոխումներին եւ կարգավորումներին: Հիմնական մարտահրավերներն են գնումների կառավարման երկարաժամկետ եւ ռազմավարական պլանավորման կարողությունների զարգացումը, գնումների ընթացակարգերում տարբեր պետական օղակների ներգրավվածության մեծ քանակը եւ գործընթացի միկրո-կառավարումը, ինչն ավելորդ ծանրաբեռնում է համակարգը:

Տեղի է ունեցել աշխատանքային անվտանգության եւ աշխատավայրում առողջության պահպանման վերաբերյալ աշխատանքային քննարկում
Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Մերի Գալստյանի նախաձեռնությամբ հուլիսի 14-ին խորհրդարանում տեղի է ունեցել աշխատանքային քննարկում աշխատանքային անվտանգության եւ աշխատավայրում առողջության պահպանմանն առնչվող խնդիրների վերաբերյալ: Քննարկմանը մասնակցել են ԱԺ աշխատանքի եւ ...
Ազգային ժողովում հյուրընկալվել են Բուլղարիայի խորհրդարանականները
ԱԺ Հայաստան-Բուլղարիա բարեկամական խմբի ղեկավար Բաբկեն Թունյանը, խմբի անդամ Ալխաս Ղազարյանն ու պատգամավոր Հայկ Ցիրունյանը հուլիսի 14-ին հանդիպել են Բուլղարիա-Հայաստան բարեկամական խմբի անդամների, տարբեր հանձնաժողովների ներկայացուցիչների ու Բուլղարիայի մշակույթի փոխնախարար Աշոտ Ղազարյանի հետ: Հանդիպման...
