14.07.2025
Ազգային ժողովում հյուրընկալվել են Բուլղարիայի խորհրդարանականները
ԱԺ Հայաստան-Բուլղարիա բարեկամական խմբի ղեկավար Բաբկեն Թունյանը, խմբի անդամ Ալխաս Ղազարյանն ու պատգամավոր Հայկ Ցիրունյանը հուլիսի 14-ին հանդիպել են Բուլղարիա-Հայաստան բարեկամական խմբի անդամների, տարբեր հանձնաժողովների ներկայացուցիչների ու Բուլղարիայի մշակույթի փոխնախարար Աշոտ Ղազարյանի հետ:

Հանդիպմանը քննարկվել են Հայաստան-Բուլղարիա բարեկամական հարաբերությունների զարգացմանն ու խորհրդարանական համագործակցության խորացմանն առնչվող հարցեր:

Բաբկեն Թունյանի գնահատմամբ երկու երկրների միջեւ չիրացված ներուժ կա, հատկապես՝ տնտեսական ու զբոսաշրջության ոլորտներում:

Երկկողմ կապերի ընդլայնման գործում հայ խորհրդարանականները կարեւորել են Բուլղարիայի հայ համայնքի ուրույն դերակատարությունը:

Բուլղարացի օրենսդիրները խոսել են բարեկամական հարաբերությունների եւ մի շարք ոլորտներում կապերի զարգացման անհրաժեշտությունից:

Անդրադարձ է կատարվել ՀՀ-ԵՄ շրջանակում Բուլղարիայի հետ փոխգործակցությանը: Ներկայացվել է ԵՄ երկրներ վիզաների ազատականացման գործընթացը:

Քննարկվել են նաեւ տարածաշրջանային հարցեր:

14.07.2025
Քննարկվել են ՀՀ-ԵՄ Համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի կիրարկման գործընթացին վերաբերող հարցեր
ՀՀ ԱԺ եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Մերի Գալստյանը հուլիսի 14-ին հանդիպել է ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ Ավագ Ավանեսյանի եւ նախարարության ներկայացուցիչ Սերգեյ Շահնազարյանի հետ: Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստան-Եվրոպական միություն Համապարփակ եւ ընդլայնվա...
14.07.2025
Տեղի է ունեցել աշխատանքային անվտանգության եւ աշխատավայրում առողջության պահպանման վերաբերյալ աշխատանքային քննարկում
Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Մերի Գալստյանի նախաձեռնությամբ հուլիսի 14-ին խորհրդարանում տեղի է ունեցել աշխատանքային քննարկում աշխատանքային անվտանգության եւ աշխատավայրում առողջության պահպանմանն առնչվող խնդիրների վերաբերյալ: Քննարկմանը մասնակցել են ԱԺ աշխատանքի եւ ...
