ԱԺ Հայաստան-Բուլղարիա բարեկամական խմբի ղեկավար Բաբկեն Թունյանը, խմբի անդամ Ալխաս Ղազարյանն ու պատգամավոր Հայկ Ցիրունյանը հուլիսի 14-ին հանդիպել են Բուլղարիա-Հայաստան բարեկամական խմբի անդամների, տարբեր հանձնաժողովների ներկայացուցիչների ու Բուլղարիայի մշակույթի փոխնախարար Աշոտ Ղազարյանի հետ:
Հանդիպմանը քննարկվել են Հայաստան-Բուլղարիա բարեկամական հարաբերությունների զարգացմանն ու խորհրդարանական համագործակցության խորացմանն առնչվող հարցեր:
Բաբկեն Թունյանի գնահատմամբ երկու երկրների միջեւ չիրացված ներուժ կա, հատկապես՝ տնտեսական ու զբոսաշրջության ոլորտներում:
Երկկողմ կապերի ընդլայնման գործում հայ խորհրդարանականները կարեւորել են Բուլղարիայի հայ համայնքի ուրույն դերակատարությունը:
Բուլղարացի օրենսդիրները խոսել են բարեկամական հարաբերությունների եւ մի շարք ոլորտներում կապերի զարգացման անհրաժեշտությունից:
Անդրադարձ է կատարվել ՀՀ-ԵՄ շրջանակում Բուլղարիայի հետ փոխգործակցությանը: Ներկայացվել է ԵՄ երկրներ վիզաների ազատականացման գործընթացը:
Քննարկվել են նաեւ տարածաշրջանային հարցեր: