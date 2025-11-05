National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
Armenian Russian English French
   
ԱԺ Նախագահ  |   Պատգամավորներ  |   ԱԺ խորհուրդ  |   Հանձնաժողովներ  |   Խմբակցություններ  |   Աշխատակազմ  |   Բյուջետային գրասենյակ  |   Օրենսդրություն   |   Նախագծեր  |   Նիստեր  |   Լուրեր   |   Արտաքին հարաբերություններ  |   Գրադարան  |   Ընտրողների հետ կապեր  |   Մրցութային խորհուրդ  |   Հղումներ
Այսօր խորհրդարանում
Ճեպազրույցներ
Ասուլիսներ
Հարցազրույցներ
Արխիվ
5.11.2025

Երկ Երք Չրք Հնգ Ուր Շբթ Կիր
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Բաժանորդագրություն
Ձեր էլ. փոստի հասցեն`

Հայաստանի
մասին
Խորհրդարանի
մասին
Հայաստանի
Հանրապետության
Սահմանադրություն
Ազգային ժողովի կանոնակարգ
  
05.11.2025
Քննարկվել են 2026 թ. Հակակոռուպցիոն եւ Քննչական կոմիտեներին ուղղվելիք հատկացումները

2026 թվականի պետական բյուջեի նախագծով Հակակոռուպցիոն կոմիտեին նախատեսվում է հատկացնել 3 մլրդ 516 մլն 898 հազար դրամ, որը 2025 թվականի համեմատ ավելի է 53 մլն 126 հազար դրամով: Այս մասին հայտնել է ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ Վահան Սիրունյանը:

ՀՀ քննչական կոմիտեին գալիք տարի կտրամադրվի 19 մլրդ 205 մլն 877 հազար դրամ: Փոխնախարարը նշել է, որ 2025 թվականի համեմատ ծախսերն աճել են 219 մլն 653 հազար դրամով:

Քննչական կոմիտեի նախագահ Արթուր Պողոսյանի տեղեկացմամբ կոմիտեն իրականացնելու է 1 հիմնական ծրագիր՝ 5 միջոցառմամբ: Հաջորդ տարի ծրագրի իրականացման նպատակով ուղղվելիք գումարի՝ 2025 թվականի համեմատ ավելացումը պայմանավորված է 2026 թվականի հունվարի 1-ից պահնորդական ծառայության ներդրմամբ աշխատավարձի ֆոնդի բնականոն աճով: «Ծրագրի նպատակն է Քրեական դատավարության օրենսգրքով կոմիտեի իրավասությանը վերապահված ենթադրյալ հանցագործությունների կապակցությամբ նախաքննության կազմակերպումն ու իրականացումը»,- ընդգծել է զեկուցողը եւ մանրամասնել ծրագրի շրջանակում իրականացվելիք միջոցառումները:

Արթուր Պողոսյանը, պատասխանելով պատգամավորների հարցերին, ընդգծել է, որ 2025 թվականի ինն ամիսների տվյալներով կալանքների միջնորդությունների թիվը նախորդ տարվա համեմատ նվազել է 16,4 տոկոսով: Զեկուցողը նշել է, որ խուզարկություններ իրականացնելու ընթացքում արվում է առավելագույնը՝ չխաթարելու տնտեսավարողների գործունեությունը:

Հակակոռուպցիոն կոմիտեի 2026 թվականի բյուջետայի ֆինանսավորման հայտում ներառված է «Կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման եւ քննության ապահովում» ծրագիրը, որի նպատակն է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ենթակայությանը վերապահված քրեական վարույթների քննության իրականացումը եւ «Օպերատիվ հետախուզական գործունեության մասին» օրենքով սահմանված համապատասխան գործառույթների ապահովումը: Այս մասին ասել է Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Արթուր Նահապետյանը: Նա նշել է, որ ծրագրով կիրականացվի 3 միջոցառում՝ Կոռուպցիոն հանցագործութունների բացահայտում եւ քննություն, Հակակոռուպցիոն կոմիտեի պահուստային ֆոնդ, վերապատրաստում եւ Հատուկ ուսուցման կազմակերպում:

Պետական-իրավական ու Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների՝ նոյեմբերի 5-ին կայացած համատեղ նիստը նախագահել են Վլադիմիր Վարդանյանը եւ Ծովինար Վարդանյանը:

ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS
|   azdararir.am
Ձեւավորումը`
ZOOM GRAPHICS
WWW.ZOOM.AM
Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երեւան, 0095
Մարշալ Բաղրամյան 19

webmaster@parliament.am
Տեղեկատու` 8788, (374-11) 506050, (374-10) 506050
Տեղեկատվության ազատության պատասխանատու Տիգրան Հակոբյան